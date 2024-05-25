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أهداف مباراة الداخلية والمقاولون العرب فى دورى نايل (3 -0)

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الداخلية على المقاولون العرب، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من عمر مسابقة  الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 43 بعدما أرسل كريم يحيى تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وحوّلها إسلام عبد النعيم برأسية من على القائم الثاني سكنت الشباك، وفي الدقيقة 78 جاء الهدف الثاني لصالح الداخلية عن طريق كريم يحيى من نقطة الجزاء بعد تسديد الكرة في منتصف المرمى، واحتسب ركلة الجزاء بعد تدخل من حكم الفيديو بداعي وجود خطأ من أمير عابد، وتكفّل أحمد سيد غريب بتسجيل الهدف الثالث للداخلية في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

بهذه النتيجة ورغم الانتصار يقع فريق الداخلية في المركز الـ18 والأخير في جدول الدوري برصيد 15 نقطة، بينما يسكن المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 16 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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