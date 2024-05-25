شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي للأهلي.. 22 مباراة بدون خسارة في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادي الأهلي رقم قياسي جديد في دوري أبطال أفريقيا بعدم الخسارة لـ22 مباراة متتالية في دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز في مباراة اليوم أمام الترجي بهدف دون رد و التتوبج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 .

يواجه النادي الأهلي فريق الزمالك على لقب السوبر الأفريقي ، بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي بنتيجة 1 / 0 بمجموع اللقائين ، بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

يحصل الأهلي على مبلغ 4 ملايين دولار أي ما يعادل 188 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد فى الدفاع، مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور في الوسط، حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي فى الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ورضا ‏سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.

فيما جاء تشكيل الترجي كالتالي: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز فى الهجوم

وتواجد على مقاعد البدلاء: أسامة بوقرة - معز بن شريفية - رائد بوشنيبى - هاني أمامو - غيث وهابي - محمد علي بن حمودة - زكريا العايب - أونيش أوجبيلي - أندري بوكيا.

كان الأهلي قد تعادل سلبيا مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.