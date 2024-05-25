شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يعود للمشاركة مع الأهلى أمام الترجى فى نهائى أفريقيا بعد غياب 169 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أليو ديانج لاعب الأهلي بدلا من بيرسي تاو أمام الترجي التونسي في الدقيقة 67 من عمر المباراة التي تجمعهما باستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد غياب طويل منذ مشاركته في مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدور المجموعات لبطولة أفريقيا بتاريخ 8 ديسمبر 2023.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد فى الدفاع، مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور في الوسط، حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي فى الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ورضا ‏سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.

فيما جاء تشكيل الترجي كالتالي: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز فى الهجوم

وتواجد على مقاعد البدلاء: أسامة بوقرة - معز بن شريفية - رائد بوشنيبى - هاني أمامو - غيث وهابي - محمد علي بن حمودة - زكريا العايب - أونيش أوجبيلي - أندري بوكيا.

كان الأهلي قد تعادل سلبيا مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.