شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهنئ الأهلى على الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس إدارة نادى الزمالك نظيره الأهلى على التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه على حساب الترجى التونسي.

ونشر مجلس الزمالك تهنئة للأهلى عبر فيس بوك قائلاً:"نادي الزمالك يهنئ مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضائه وجماهيره بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا".

توّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة .

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير و محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من : أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.