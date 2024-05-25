مانشستر يونايتد يهزم السيتي يتوّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

توّج مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه في النهائي على جاره مانشستر سيتي 2-1 اليوم السبت على أرضية ملعب ويمبلي.



وسجل كل من أليخاندرو غارناتشو (30)، أول أهدافه في المسابقة هذا الموسم، وكوبي ماينو (39)، أصبح بعمر 19 عاماً و36 يوماً أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس الاتحاد منذ الإيرلندي الشمالي نورمان وايتسايد عام 1983 لمانشستر يونايتد أمام برايتون، هدفي مانشستر يونايتد فيما كان هدف السيتي الوحيد بواسطة جيريمي دوكو في الدقيقة 87.



وتمكن مانشستر يونايتد، الذي بات أول فريق يخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة 22 متقدماً على آرسنال، من حصد لقب المسابقة العريقة للمرة 13 في تاريخه.



وتمكن مانشستر يونايتد من احراز اللقب لأول مرة منذ عام 2016 كما بات سفيان مرابط أول لاعب مغربي يحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.



وخسر مانشستر سيتي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة منذ عام 2013.



ونجح المدرب تين هاغ في الظفر بلقبين مع مانشستر يونايتد (كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في عام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2024) منذ قدومه للفريق في عام 2022.



علماً وأن قطبا مدينة مانشستر يتواجهان في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.