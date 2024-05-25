الأهلي يعزز رقمة القياسي بلقب جديد في دوري أبطال إفريقيا

ظفر الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا معززاً رقمه القياسي في البطولة القارية.



تغلّب الأهلي المصري على ضيفه الترجي الرياضي التونسي (1-0) اليوم السبت في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومنح هذا الفوز الثمين الفريق المصري لقب أمجد الكؤوس الإفريقية بعد أن تعادل الفريقان ذهاباً في ملعب حمادي العقربي في رادس سلباً.



وبصم على هدف المواجهة التوغولي روجي أهولو بالخطأ في مرمى فريقه (4).



وهو اللقب الثاني توالياً للنادي المصري والثاني عشر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



واستهل الفريق المُضيف المواجهة النهائية بقوّة إذ تمكّن من افتتاح النتيجة مبكراً من خلال رأسية مخادعة لرامي ربيعة اصطدمت بمتوسط ميدان الترجي التوغولي روجي أهولو الذي غالط حارس مرماه أمان الله مميش (4).



وكاد الفلسطيني وسام أبو علي أن يضاعف النتيجة للأهلي من تسديدة قوية داخل منطقة جزاء الضيوف (13).



وهدّد الجنوب إفريقي بيرسي تاو دفاع الفريق التونسي بتصويبة صاروخية مرّت بجانب المرمى (30).



بدوره جرّب حسين الشحات سلاح التسديد لكن حارس مرمى الترجي مميش أبعد الخطر (37).



في المقابل كانت محاولات الترجي محتشمة ولم ينجح لا المهاجم البرازيلي رودريغو ولا مواطنه يان ساس في صنع الخطر.



أما في الشوط الثاني فقد سيطرت الحسابات التكتيكية على مجريات موقعة ستاد القاهرة.



وحاول الأهلي تسيير المباراة وانتهج الحذر في محاولة للمحافظة على التقدّم.



في المقابل لم يرغب الترجي في الاندفاع المفرط نحو الهجوم خوفاً من استقبال شباكه هدفاً ثانياً وعمل على استغلال أخطاء أصحاب الأرض.



ومرّ يان ساس بجانب إدراك التعادل من خلال تسديدة مخادعة على مرمى مصطفى شوبير.



وسدّد إمام عاشور بقوّة على مرمى مميش لكن الأخير تألّق وحرم الأهلي من مضاعفة النتيجة (80).



وانهالت تسديدة محمد مجدي أفشة من خلال ركلة حرة مباشرة على العارضة (87).



ورغم محاولات الطرفين فقد بقيت النتيجة على حالها ليتوّج الأهلي باللقب الإفريقي.



(بي إن سبورت)