شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مرات.. محمد الشناوى أكثر قائد يرفع كأس أفريقيا مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق محمد الشناوي قائد الأهلي رقما قياسيا كأكثر قائد للفريق يحمل كأس أفريقيا بعدد 4 مرات أعوام 2020 و2021 و2023 و2024.

وجاء قادة الأهلي الذين رفعوا كأس أفريقيا الـ12 كالتالي:

1982- مصطفى يونس

1987- محمود الخطيب

2001- وليد صلاح الدين

2005- هادي خشبة

2006- شادي محمد

2008- شادي محمد

2012- حسام غالي

2013- وائل جمعة

2020- محمد الشناوي

2021- محمد الشناوي

2023- محمد الشناوي

2024- محمد الشناوي

وأعرب محمد الشناوي قائد الأهلي، عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "أبارك للاعبين والإدارة والجماهير وبطولة كبيرة وسعيد باللقب رقم 12 واللي جاي أحسن".

وأضاف: "كنا نلعب مع فريق محترم، وكنا نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مباراة الإياب على ملعبنا استاد القاهرة لأن الكل يعلمك قيمة اللعب على استاد القاهرة، وأقول لكل منظومة الأهلي ألف مبروك بالبطولة المهمة".

وعن تصريحاته بشأن الهجوم على الصحافة المصري، قال: "كنا مضغوطين من الجمهور والإعلام واللاعبين، وكانت هناك حالة من اللغط حول ما يثار من أقاويل على الفريق واللاعبين قبل خوض مباراة مهمة، وكان هذا ردي ولا أقصد الرد على شخص بعينه، ولذلك رديت على سؤال الصحفي".

أردف الشناوي: "أحترم الجميع والصحافة، وفي الأول والآخر أدافع عن فريقي وأرفع الضغوط عن زملائي، ولا بد أن يكون اللاعبون في قمة تركيزهم، خاصة وأننا أغلقنا على أنفسنا والفريق دخل في معسكر مغلق قبل المباراة بيومين".

واختتم الشناوي تصريحاته قائلا: "اللاعبون يشاهدون ما يقال عبر السوشيال ميديا ولذلك كنت متذمرا من هذه الأقاويل والجميع تحمل الضغوط الكثير، ونفكر فيما هو قادم".