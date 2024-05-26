شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة يعادل إنجاز وائل جمعة ويحصد دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح رامي ربيعة مدافع الأهلي في معادلة رقم وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق بعدما شارك مع المارد الأحمر في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

رامي ربيعة حصد بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه ليُعادل رقم وائل جمعة الذي سبق وحقق الإنجاز ذاته ، وحصد ربيعة دوري أبطال أفريقيا أعوام ، 2012 و2013 و2020 و2021 و2023 و2024

وتوّج فريق الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة .

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير و محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من : أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.