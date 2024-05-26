شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح: المباراة كانت صعبة بين فريقين من كبار القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث خالد عبد الفتاح لاعب فريق الأهلي، عن فوز فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت ضد الترجي التونسي في إياب الدور النهائي.

وقال خالد عبد الفتاح، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "المباراة كانت صعبة بالطبع بين فريقين من كبار قارة أفريقيا".

وأضاف: "الترجي فريق قوي جدا ومنظم، ونتيجة الذهاب جعلت الفريقين قلقين في الإياب، ولديهم تحفظ كبير".

وأتم: "جميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم قدموا كل ما لديهم، والجماهير أيضا كانت داعم كبير لنا وصنعت الفارق".

وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يحصل النادي الأهلي على مبلغ 4 ملايين دولار أي ما يعادل 188 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.