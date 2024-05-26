شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم: اللعب في الأهلي = التتويج بالبطولات ومش هنفكر في السوبر دلوقتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى رضا سليم لاعب الأهلي سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في مجموعي مباراتي الذهاب والعودة بنهائي البطولة.

وقال رضا سليم في تصريحات تلفزيونية أنه سعيد للمشاركة في هذا الإنجاز ، فقد نجح في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا في أول موسم له مع الأهلي ، موضحاً أن اللعب للأهلي يمنح أي لاعب أفضلية في التتويج بالبطولات.

تابع رضا سليم: أطمع لتحقيق بطولات كثيرة في تجربتي الأهلاوية ..أشكر جمهور الأهلي على دعمي منذ إنتقالي للقلعة الحمراء الصيف الماضي.

وعن مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي ، قال رضا سليم : لا نفكر في هذا الأمر اليوم ..نحتفل اليوم بإنجاز النجمة الأفريقية ثم سنفكر في لقب السوبر الأفريقي بعد ذلك.

وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة .

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير و محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من : أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.