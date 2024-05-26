شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: أحترم الصحافة المصرية.. وتصريحاتى للدفاع ورفع الضغوط عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد الشناوي قائد الأهلي، عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.

وقال الشناوي، خلال تصريحات تليفزيونية: "أبارك للاعبين والإدارة والجماهير وبطولة كبيرة وسعيد باللقب رقم 12 واللي جاي أحسن".

وأضاف: "كنا نلعب مع فريق محترم، وكنا نرغب في تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض مباراة الإياب على ملعبنا استاد القاهرة لأن الكل يعلم قيمة اللعب على استاد القاهرة، وأقول لكل منظومة الأهلي ألف مبروك بالبطولة المهمة".

وعن تصريحاته بشأن الهجوم على الصحافة المصري، قال: "كنا مضغوطين من الجمهور والإعلام واللاعبين، وكانت هناك حالة من اللغط حول ما يثار من أقاويل على الفريق واللاعبين قبل خوض مباراة مهمة، وكان هذا ردي ولا أقصد الرد على شخص بعينه، ولذلك رديت على سؤال الصحفي".

وتابع: "أحترم الجميع والصحافة، وفي الأول والآخر أدافع عن فريقي وأرفع الضغوط عن زملائي، ولا بد أن يكون اللاعبون في قمة تركيزهم، خاصة أننا أغلقنا على أنفسنا، والفريق دخل في معسكر مغلق قبل المباراة بيومين".

واختتم الشناوي تصريحاته قائلا: "اللاعبون يشاهدون ما يقال عبر السوشيال ميديا، ولذلك كنت متذمرا من هذه الأقاويل، والجميع تحمل الضغوط الكثير، ونفكر فيما هو قادم".