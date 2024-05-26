شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: عندنا الكونفدرالية ودورى الأبطال وانتظر الجماهير لدعم المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، سعادته بتتويج النادى الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر فى تاريخه، كما حقق الزمالك الكونفدرالية للمرة الثانية فى تاريخه.

وقال أشرف صبحى فى لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله الكرة المصرية بتفرح عندنا الكونفدرالية وعندنا دورى ابطال أفريقيا والتنظيم اليوم كان مثالي والاحتفالات تمت بشكل راقى ويليق باسم مصر".



وأضاف وزير الرياضة: "الحمد لله التنظيم كان رائعا ولم يحدث أى شيء مثلما حدث أثناء الاحتفال فى الكونفدرالية ولكن لم يكن بأيدينا وكان من تنظيم الاتحاد الأفريقي ولكن اليوم لم نترك أى شىء إلا والتركيز عليه حتى لا يتكرر ما حدث".



وأوضح أشرف صبحى: "أطالب الجماهير بالتواجد بقوة فى مدرجات مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو لدعم المنتخب والمباراة ليست سهلة وأتمنى أن تمتلأ المدرجات بالجماهير.



توّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة .



وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير و محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.



فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من : أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.