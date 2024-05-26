شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بطل أفريقيا.. 7 لاعبين يحققون أول لقب فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد 7 لاعبين فى النادي الأهلي أول ألقابهم فى دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز المارد الأحمر على نظيره الترجي التونسي بهدف نظيف، فى "إياب" نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم (2023-2024)، باستاد القاهرة الدولي.

7 لاعبين يحملون اللقب الأولوحقق 7 لاعبين فى الأهلى اللقب الأول فى دورى أبطال أفريقيا، وهم كل من إمام عاشور، وكريم نيدفيد، ومصطفى مخلوف، والفرنسى أنتونى موديست، والفلسطيني وسام أبو على، والمغربى رضا سليم، والتونسي محمد الضاوى كريستو.

وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة .

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير و محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من : أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.