شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا: زرت قبر والدى ووعدته بحصد لقب أفريقيا.. وسأعود له بالذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كوكا، خلال تصريحات تليفزيونية: "أبارك لجمهور الأهلي واللاعبين الرجال ومجلس الإدارة والجميع تعب من أجل حصد اللقب وهو تتويج مهم لنا جميعا، هذه هي البطولة الأفريقية الثالثة لي".

وأضاف: "أحاول الاجتهاد والقيام بالدور المطلوب مني وأبذل كل ما بوسعي ليكون لي دور، أهدي البطولة إلى والدي وذهبت إلى قبره قبل المعسكر بيوم ووعدته بها وسأزوره بالميدالية الذهبية".

وتابع: "أبارك لعمرو السولية وأتعلم منه وهو يترك بصمة في المباريات النهائية، ولكن الإصابة حرمته من التواجد في نهائي النسخة الحالية".