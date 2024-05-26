شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: الأهلى عنوان من عناوين مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، لاعبى الفريق والجماهير بفوز المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه، قائلا: مبروك لمصر وجماهير النادي الأهلي، وكان مُشرِّفا وحاجة عظيمة في التنظيم.

توّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يحصل الأهلي على مبلغ 4 ملايين دولار أي ما يعادل 188 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع قنديل، في تصريحات تليفزيونية: كان لينا الشرف خلال مجلس إدارتنا أن نحقق البطولة مرة أخرى وكان اللاعبون أبطالا للدقيقة الأخيرة.

ولفت إلى أن التنظيم كان مشرفا وحاجة عظيمة والجماهير موجودة في الملعب من الثانية عشرة ظهرا، قائلا: مجلس الإدارة كان يتابع خلال الأيام الأخيرة مع كل الجهات حتى يكون يوما لائق بالكرة المصرية وبالأمس كان في الاستاد.

واختتم قنديل تصريحاته قائلا: إن النادي الأهلي عنوان من عناوين مصر ويظل حاجة جميلة، موجها رسالة للترجي قائلا: هارد لك لنادي الترجي ووصولهم للنهائي حاجة مشرفة وجماهيرهم نوروا الاستاد، موجها الشكر للجماهير واللاعبين.

وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحصل الأهلي على مبلغ 4 ملايين دولار أي ما يعادل 188 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.