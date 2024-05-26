شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يحقق أول انتصار بعد 22 مباراة على التوالي بدون فوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الداخلية أول فوز في بطولة الدوري بعد 22 مباراة متتالية بدون أن يتذوق طعم الفوز، وذلك بانتصاره على نظيره المقاولون العرب، بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 43 بعدما أرسل كريم يحيى تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وحولها إسلام عبد النعيم برأسية من على القائم الثاني سكنت الشباك، وفي الدقيقة 78 جاء الهدف الثاني لصالح الداخلية عن طريق كريم يحيى من نقطة الجزاء بعد تسديد الكرة في منتصف المرمى، واحتسب ركلة الجزاء بعد تدخل من حكم الفيديو بداعي وجود خطأ من أمير عابد، وتكفل أحمد سيد غريب بتسجيل الهدف الثالث للداخلية في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

بهذه النتيجة ورغم الانتصار يقع فريق الداخلية في المركز الـ18 والأخير في جدول الدوري برصيد 15 نقطة، بينما يسكن المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 16 نقطة.