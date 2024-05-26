شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي: هدف ربيعة أعطانا ثقة.. وعلينا الاحتفال قبل التفكير في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن سعادته بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه والأولى له مع الفريق الأحمر.

قال أبو علي: "تحدثنا كلاعبين فيما بيننا قبل المباراة واتفقنا أن نلعب بضغط كبير في أول ربع ساعة والحمد لله سجلنا هدفا مبكرا وأعطانا ثقة للمكسب وسعيد للفوز وحصد البطولة".

وعن مواجهة الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي، "عندما نصل للمباراة سنُحضر لهذه المباراة، ولكن علينا الاحتفال بلقب إفريقيا حاليا".

توّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة .

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير و محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من : أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.

فرض الأهلي سيطرته على أول 15 دقيقة وسجل الأحمر الهدف الأول في الدقيقة الرابعة لعبها رامي ربيعة برأسه اصدمت بقدم لاعب الترجي روجر أهولو وسكنت مرمى فريقه ، وواصل الأهلي الضغط وسدد وسام أبو علي كرة قوية مرت بجوار القائم .

ونال روجي أهولو بطاقة صفراء للخشونة مع مروان عطية في الدقيقة 21 ،ونشط أداء الترجي تدريجياً وبدأ يشن أكثر من هجمة على مرمى مصطفى شوبير.

تواصل الضغط الأهلاوي وأهدر حسين الشحات فرصتين للتسجيل كما سدد امام عاشور أكثر من كرة قوية وجاءت هجمات الترجي على استحياء لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف من النيران الصديقة.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني عكس بداية الشوط الأول تماماً ، فالضيوف نزلوا هذا الشوط بضغط واضح على مرمى الأهلي وسنحت لهم أكثر من فرصة وسط تراجع غريب من لاعبي الأهلي.

ودفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بالمالي آليو ديانج بعد طول غياب للإصابة حيث شارك بدلاً من بيرسي تاو في الدقيقة 67 ، وانحصر اللعب وسط الملعب لتعود بعدها السيطرة للترجي مع الهجوم الضعيف من الأهلي .

في الدقيقة 78 شارك كهربا بدلاً من وسام أبو علي وأفشة بدلاً من مروان عطية ، وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء تبادل الهجوم من الفريقين وسدد أفشة ضربة حرة مباشرة تصدت لها العارضة لتُنقذ الترجي من استقبال هدف مؤكد .

بعد كرة أفشة ينشط أداء الترجي بشكل واضح في الدقائق الأخيرة باحثاً عن هدف التعادل ، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الأهلي والتتويج باللقب.