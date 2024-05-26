شكرا لقرائتكم خبر عن السولية: الجيل الحالى حقق أرقاما قياسية ولا يجب مقارنته بأجيال سابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عمرو السولية لاعب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال السولية، خلال تصريحات تلفزيونية: "الجمهور ملأ المدرجات وكان مثلهم خارج الملعب كانوا يرغبون في الدخول، وهو الداعم والسند لنا، ولا يشبعون من البطولات، ونحن لم نشبع من البطولات، وأتمنى مزيدا من الألقاب لنا في الفترة المقبلة".

وأضاف: "كل جيل له ظروفه ووقته والجيل السابق صنع إنجازات ونحن حققنا إنجازات وأرقام قياسية، ولا يجب المقارنة بين الأجيال لأن كل جيل يحاول تقديم كل ما لديه ويشرف النادي الأهلي".

وتابع: "أشكر اللاعبين الحاليين، وهناك لاعبين حققوا اللقب 4 مرات وأكثر، وأتمنى الجميع لا يقارن وتعطي الجيل الحالي حقه".

فيما أكدت ليلى السولية عن سعادتها بتتويج الأهلي بلقب أفريقيا، قائلة: "أحرص على مشاهدة والدي وتشجيعه وأتمنى أن يسجل أهدافا".