شكرا لقرائتكم خبر 4 فرق تتصارع للبقاء.. والتعاون والاتحاد يتنافسان على الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ما زالت لغة الحسابات للبقاء في دوري روشن للمحترفين تواصل نفوذها وسيطرتها على المشهد الكروي السعودي، وذلك قبل الجولة الأخيرة من ختام منافسات الدوري بعد أن حسم لقب البطل قبل 3 جولات من نهايته لصالح الهلال واستمرار غريمه فريق النصر في الوصافة، إلى جانب تمسك النادي الأهلي بالثالث وتشبثه فيه، فيما ما زال التنافس مشتعلا بين التعاون والاتحاد للظفر بالمركز الرابع حتى الجولة الأخير من الدوري الاثنين المقبل لضمان مقعد المشاركة الآسيوية.

الصراع يشتد

ويبقى صراع البقاء على أشده بعد أن أكد فريقا الرائد والوحدة بقاءهما بعد تعادلهما في الجولة الماضية أمام الأهلي والأخدود، والتي أكسبتهما النقطة القاطعة للبقاء بـ 36 نقطة، حيث خطف الرائد نقطة التعادل دون أهداف من فم الأهلي الذي حل ضيفا عليه، فيما خرج الوحدة متعادلا بهدف إيجابي في مواجهة الأخدود بنجران، وبقت دائرة الخطر تحيط فريق الرياض (32 نقطة)، أبها (32 نقطة)، والطائي (31 نقطة) والأخدود( 30 نقطة)، الذي يعد أصعب وضعا من أبناء مدرسة الوسطى، إذ إن مواجهة الأخدود ستكون على المحك لبقاء أحدهما أو سقوط واحد منهما لامحالة.

ولصراع البقاء الذي تبيض فيه صحائف فرق وتسود أخرى بسبب حسابته المعقدة، ولكنها أقل حدة من حسابات الجولة الماضية التي كان يشترك بها فريقا الرائد والوحدة.

كيف السبيل للبقاء؟

يحتم على الفرق الأربعة التي تتصارع لأجل البقاء أن تلعب للفوز ولا شعار سواه وربما لن تكون نقاط فوز أي منهما تكفي بالنظر لنتائج المواجهات المباشرة وإلى فارق الأهداف وأيضا لحسابات رقمية أخرى ستلعب في إعدادات بقاء أي من تلك الفرق المتصارعة.

ففي حال فوز فريق الرياض على الخليج بالدمام وفوز أبها على الحزم (الذي تأكد هبوطه منذ أسابيع) بالرس يبقى الفريقان رسميا دون النظر لنتيجة الطائي والأخدود.

ومتى رغب الأخدود في البقاء للموسم الثاني في تاريخه في دوري روشن عليه أن يكسب الطائي، ويخسر الرياض أو أبها في جولتهما هذه.

أفضيلة المواجهات

بالنظر إلى أفضلية المواجهات المباشرة بين الطائي وأبها فإنها تصب لصالح الثاني، وافضلية مواجهات الرياض والطائي تذهب إلى أبناء حاتم الطائي، وفي حال تعادل الرياض وأبها والطائي بالنقاط فانه يرجع للمواجهات المباشرة بينهم، حيث أن الطائي يتصدر تلك المواجهات بـ 9 نقاط ويتساوى الرياض وأبها بـ 4 نقاط، وبهذه الحالة يرافق الرياض والأخدود، الحزم في العودة إلى دوري «يلو» الذي صعدوا منه الموسم الكروي الماضي.

بنظرة أولية فإن الأقرب للهبوط وعطفا على قراءة الخطوط الفنية لمواجهات الفرق التي تصارع للبقاء وبحسب مراكز الفرق في سلم الترتيب، فإن الطائي والأخدود هما الأقرب للهبوط لدوري «يلو» إلى جانب الحزم الذي ودع مبكرا.

المقعد الآسيوي نار

ومع اشتعال لعبة الكراسي للبقاء في الدوري فإن المنافسة على الكرسي الرابع والذي يعد بمثابة نقطة عبور نحو البطولة الآسيوية المستحدثة، بعدما ضمنت فرق الهلال والنصر والأهلي (ترتيبا) المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية، يتلاحق فريقا التعاون (رابع الترتيب بـ 56 نقطة ) والاتحاد بطل الموسم الماضي (خامس فرق الدوري الحالي بـ 54 نقطة)، على ضمان المركز الرابع، فالتعاون يحتاج نقطة أمام الاتفاق في مواجهة بريدة لكي يعبر للآسيوية والمشاركة الرابعة في تاريخه، بينما يتطلب للاتحاد الفوز على النصر في لقاء الرياض وتعثر التعاون أمام الاتفاق.

وبالعودة إلى أفضلية المواجهات المباشرة بين الفريقين في حظوظهما متساوية، إلا أن أصفر بريدة يتفوق بأفضلية إجمالي أهداف الدوري بـ + 4، ومن يدري ربما يكسر الاتحاد تلك الأفضلية رغم صعوبتها إلا أن الكرة تحمل الكثير من عالم المفاجآت.