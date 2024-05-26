الهلال يتوج بلقب دوري روشن والأرقام القياسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل نادي الهلال بتحقيقه لقب دوري روشن السعودي للمرة الـ19 في تاريخه، الجمعة، على ملعب «المملكة أرينا» بالعاصمة السعودية الرياض.

وجاء حفل تتويج الهلال باللقب الذي حسمه النادي العاصمي رسميا لصالحه منذ جولتين، بعد أن ابتعد في الصدارة بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

وجذب الحفل اهتمام المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداول كثير من الصور ومقاطع الفيديو للحدث.

وانتشر مقطع فيديو لطفلة في مدرجات ملعب «المملكة أرينا»، وهي تقود احتفالات الجماهير باللقب الثمين.

كما ظهر في ساحات الملعب مشجع حرص على حضور الحفل، رغم انتمائه إلى نادي النصر، الغريم التقليدي للهلال.

كما شارك في حفل تتويج الهلال النجم البرازيلي، نيمار جونيور، الذي غاب عن معظم المباريات هذا الموسم، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركة دولية له مع المنتخب البرازيلي، في أكتوبر الماضي.

وشهد حفل تتويج الهلال تسلم رئيس النادي فهد بن نافل، ومدرب الفريق، البرتغالي جورجي جيسوس، جائزة موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بمناسبة وصول «الزعيم» هذا الموسم لـ34 انتصارا متتاليا، مما جعله يحطم الرقم العالمي المسجل باسم نادي ذا نيو سينتس الويلزي، الذي حقق 27 انتصارا متتاليا عبر كل المسابقات في 2016.

وحيت الجماهير الهلالية في «المملكة أرينا» اللاعبين والمدرب على هذا الإنجاز، وحضرت الألعاب النارية والعروض الساحرة على أرضية الملعب، وظهر في الحفل رئيس الهلال السابق، الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

وتغنى الحاضرون بالأغنية الجديدة للمطربين السعوديين: ماجد المهندس وعبد المجيد عبد الله، والتي جاءت بعنوان «ثامن أعجوبة»، بمناسبة تتويج الهلال بلقب دوري روشن لموسم 2023-24.

وجاء حفل تتويج الهلال بلقب الدوري الثمين، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، والتي ستُقام الاثنين 27 مايو، إذ يلعب خلالها البطل الهلالي أمام مضيفه الوحدة.

يذكر أن الفريق الهلالي ضمن حصوله على لقب دوري روشن السعودي، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، بعد الابتعاد بالصدارة بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف.

أعلى انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم

الهلال السعودي — (34) انتصارا

سينتس النيوزلندي — (27).

أياكس الهولندي — (26).

بالميراس البرازيلي— (24).

بايرن ميونخ الألماني— (23).

ريال مدريد الإسباني— (22).

الهلال مع جيسوس