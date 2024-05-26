مصارعو الأخضر أبطال للعرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج المنتخب السعودي للمصارعة بكأس البطولة العربية للمصارعة الرومانية تحت 23 عاما، في البطولة التي اختتمت أمس في العاصمة الأردنية عمّان وأقيمت على مدار 3 أيام.

ونال الأخضر كأس البطولة بتصدره ترتيب المنتخبات المشاركة بحصوله على 9 ميداليات: (ذهبيتان - ثلاث فضيات - أربع ميداليات برونزية) .

وبارك رئيس الاتحاد السعودي للمصارعة فهد الفراج للجميع هذا الإنجاز الذي يحدث للمرة الأولى في تاريخ المصارعة السعودية، مرجعا ذلك لدعم القيادة ووزير الرياضة ونائبه للجنة الأولمبية والبارلمبية.

وقال «منذ تولينا وفريق العمل في الاتحاد السعودي للمصارعة المسؤولية وضعنا على عاتقنا تحقيق تطور ملحوظ متوج بالإنجازات، لنعكس الدعم الحكومي الذي نحظى به في كل الرياضات، ولتأدية واجب وطني نفخر به من خلال هذه اللعبة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة عدد الممارسين للرياضة»، مثمنا للاتحاد الأردني للمصارعة حسن التنظيم وحفاوة الضيافة والاستقبال، وظهور المنافسات بشكل مميز.