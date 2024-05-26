عبدالمنعم: تعاهدنا على إسعاد الجماهير باللقب الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المارد الأحمر يستحق الفوز على الترجي والتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ١٢ في تاريخه، والثانية على التوالي.

وتابع عبدالمنعم أن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا على مدار الموسم، ونجح في حصد ثلاث بطولات، ويسعى بشكل دائم لاقتناص الألقاب، والتواجد على منصات التتويج.

وواصل عبد المنعم أن اللاعبين تعاهدوا على الفوز بالبطولة وإسعاد الجماهير، مشددًا على أن الفريق كان لا يمكن أن يقبل بخسارة اللقب على ملعبه ووسط جماهيره التي زحفت خلف الفريق وتواجدت بالآلاف؛ لهذا تعاهدنا على إسعاد هذه الجماهير وإهدائهم اللقب الغالي.

توج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي بهدف نظيف في المباراة النهائية على ستاد القاهرة الدولي بعدما كانت مباراة الذهاب في مدينة رادس انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف قبل أن ينتصر الأهلي في الإياب بهدف نظيف.

وحصد الأهلي اللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية المتوجة باللقب الأفريقي.