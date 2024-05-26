أشرف صبحي مهنئا الأهلي والزمالك: الجماهير المصرية هم البطل الحقيقي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن الجماهير المصرية هم البطل الحقيقي خلال الفترة الأخيرة و الزمالك حصل على بطولة الكونفدرالية والأهلي حصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا بفضل هذه الجماهير العظيمة.

وتابع أشرف صبحي في تصريحاته (لكورة كل يوم على قناة الحياة) يجب أن توفر جهودها لمنتخب مصر للوصول لكأس العالم وتحتاج الكرة المصرية الحصول على البطولات مثلما حدث من قبل أعوام 2006و 2008و 2010 .

حصد النادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي بهدف نظيف في المباراة النهائية على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب في مدينة رادس انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف قبل أن ينتصر الأهلي في الإياب بهدف نظيف.

وتوج الأهلي اللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية المتوجة باللقب الأفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك المتوج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.