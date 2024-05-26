رضا سليم: حققنا اللقب الأفريقي الغالي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الفريق توج بلقب دوري أبطال إفريقيا ‏عن جدارة، وأسعد الملايين من جماهيره، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب ‏نهائي البطولة باستاد القاهرة.‏

وتابع سليم أن الأهلي نجح في العودة من تونس بتعادل سلبي خلال مباراة الذهاب، واستغل ‏الأرض والجماهير التي احتشدت في مدرجات استاد القاهرة وحقق الفوز باللقب.‏

وواصل اللاعب المغربي أن الأهلي قدم موسمًا قويًا وكلل جهوده على المستوى الإفريقي بالفوز ‏باللقب الإفريقي.‏

ووجه رضا سليم الشكر إلى الجماهير التي حضرت اليوم في استاد القاهرة وإلى الملايين الذين لم ‏تتح لهم الفرصة للتواجد في الاستاد ولكن دعمهم ومساندتهم يظل دائما من أهم عوامل تفوق الأهلي.

توج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الترجي بهدف نظيف في المباراة النهائية على ستاد القاهرة الدولي بعدما كانت مباراة الذهاب في مدينة رادس انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف قبل أن ينتصر الأهلي في الإياب بهدف نظيف.

وحصد الأهلي اللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه ويتربع على عرش أفريقيا كأكثر الأندية المتوجة باللقب الأفريقي.