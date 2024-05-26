مروان عطية: هدف رامي ربيعة "ريحنا" وكنا نأمل تسجيل 3 أهداف بالشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - الأحد 26/مايو/2024 - 12:05 ص 5/26/2024 12:05:21 AM

مروان عطية لاعب الأهلي

عبر مروان عطية، نجم خط وسط النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدما تعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء الذهاب.

وقال مروان عطية في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "الحمد لله قدمنا كل ما لدينا في المباراة وتوجنا باللقب الإفريقي".

وتابع: "مركز وسط الملعب يسبب العديد من المشاكل ولكن الحمد لله نفذت 80% من التعليمات، وتمكنت من منع لاعبي الترجي من التقدم الهجومي".

وأردف: "هدف رامي ربيعة ريحنا وكان نفسنا نخرج من الشوط الأول بهدفين أو ثلاثة".

وأتم: "حاولنا غلق الملعب ووقفنا لأخر دقيقة وكل من شارك قدم كل ما لديه، وفرحنا الجمهور العظيم، والحمد لله توجنا باللقب الإفريقي الغالي".

وأتم: "تفاجأت بتبديل أليو ديانج، لم يكن أحد يعلم سينزل بديلا لـ مين، ولكنه قدم مباراة متميزة".

واختتم: "الحمد لله على التتويج باللقب وهو رضا ودعاء والدي ووالدتي الله يرحمهم، وقدمت كل ما لدي في مباراة اليوم