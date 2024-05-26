باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - توج باريس سان جيرمان بكأس فرنسا بعد فوزه على أولمبيك ليون بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء أمس السبت.

أفتتح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي التسجيل لفريقه باريس سان جيرمان في الدقيقة 22 قبل أن يضيف الإسباني فابيان رويز الهدف الثاني في الدقيقة في 34، ثم قلّص المدافع الإيرلندي جاك أوبرين النتيجة لليون في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

باريس بطل فرنسا

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة كأس فرنسا للمرة الخامسة عشر في تاريخه، ذلك في مباراة نجمه الفرنسي كيليان مبابي الأخيرة مع الفريق الباريسي بعدما أعلن اللاعب رحيله عن صفوف باريس .