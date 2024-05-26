بالأرقام.. كل ما قدمه كيليان مبابي في مسيرته مع باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - قاد النجم كيليان مبابي فريق باريس سان جيرمان للتتويج ببطولة كأس فرنسا بالفوز على ليون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بيار موروا بنهائي الكأس.

وتعد هذه البطولة الـ15 التي يتوج بها كيليان مبابي بقميص باريس سان جيرمان منذ انضمامه لفريق العاصمة قادمًا من صفوف موناكو:

بطولات مبابي مع باريس سان جيرمان :

الدوري الفرنسي [6 مرات]

كأس فرنسا [4 مرات]

كأس السوبر الفرنسي [3 مرات]

كأس الرابطة الفرنسي [مرتين]

أرقام مبابي مع باريس سان جيرمان :

• شارك في 308 مباراة

• ساهم في 364 هدف

• سجل 256 هدفًا

• صنع 108 هدفًا "أسيست"

وتوج باريس سان جيرمان اليوم ببطولة كأس فرنسا للمرة الخامسة عشر في تاريخه، ذلك في مباراة نجمه الفرنسي كيليان مبابي الأخيرة مع الفريق الباريسي بعدما أعلن اللاعب رحيله عن صفوف باريس.