الشناوي يبرر تصريحاته: انتقادي للإعلام كان بسبب أحاديث لا نعلم مصدرها

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن التتويج بلقب دوري أبطال ‏إفريقيا هو أفضل هدية يقدمها لاعبو الفريق إلى الجماهير، وقدم التهنئة إلى مجلس الإدارة ‏والجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز باللقب الـ12. ‏

أضاف الشناوي، إن الترجي التونسي فريق قوي يمتلك تاريخا عريضا على مستوى القارة، وأن الأهلي خاض النهائي على ‏شوطين، الأول في تونس «مباراة الذهاب» وانتهى بتعادل سلبي، وشوط ثان «مباراة العودة» في ‏القاهرة انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، ليتوج الفريق باللقب.‏

وشدد الشناوي أن انتقاده للإعلام كان بسبب أحاديث لا نعلم مصدرها، مضيفا أن الأهلي يتعرض لضغوط كبيرة من خلال مشاركاته المتواصلة في ‏البطولات، وأنه يحترم الجميع ويسعى إلى إزالة لضغوط عن زملائه بصفته قائد الفريق مع باقي ‏اللاعبين أصحاب الخبرة داخل الأهلي، ولم يقصد أحدا بعينه، وكنت أدافع عن زملائي.

وشدد على أن الجيل الحالي من اللاعبين يواصلون كتابة تاريخ لهم مع النادي وتسجيل أسمائهم بأحرف من ‏ذهب في سجل البطولات التي توج بها الأهلي.‏