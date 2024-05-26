أول رد فعل من رابطة النقاد بعد إعتذار الشناوي

أصدرت رابطة النقاد الرياضيين، بيانًا رسميًا، للتعليق على اعتذار محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.

واعتذر محمد الشناوي على ما بدر منه قبل مواجهة الترجي التونسي في المؤتمر الصحفي، حيث هاجم الصحافة المصرية وأكد أنها تفتعل الأزمات وتصدر للجمهور وجود مشاكل في القلعة الحمراء.

وأكد الشناوي بعد المباراة التي جمعت الاهلي ونظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمس السبت، أنه لم يكن يقصد إهانة أحد، وأنه يكن كل الاحترام للصحافة المصرية.

اقرأ أيضًا.. حقيقة إقامة السوبر الإفريقي بين الاهلي والزمالك في السعودية

وتوج النادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، بعد أن فاز بهدف دون رد في مباراة الإياب والتعادل السلبي في الذهاب.

وجاء بيان رابطة النقاد الرياضيين بعد تصريحات الشناوي كالتالي:

تُثمن رابطة النقاد الرياضيين التصريحات التى أدلى بها محمد الشناوى كابتن النادى الاهلى فى المؤتمر الصحفي عقب نهائى دورى أبطال افريقيا ، وتأكيده على إحترامه الكامل للصحافة المصرية وكافة الصحفيين.

ويتفهم المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين جيدا ما قاله الشناوي عقب تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حول الضغوط التي تعرض لها قبل النهائي أمام الترجى وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع الصحفيين.

ويؤكد المكتب التنفيذي للرابطة أنه داعم لكل الأندية والمنتخبات المصرية ولم يكن يقصد التقليل من حارس الأهلي او غيره من اللاعبين؛ ولكنه يحرص دائمًا على أن تكون العلاقة بين الجميع قائمة على التقدير والاحترام المتبادل.