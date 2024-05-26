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بيرسي تاو يُهادي جماهير الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حرص المحترف الجنوب أفريقي بصفوف الأهلي بيرسي تاو على الاحتفال مع جماهير ناديه عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وتوّج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز بهدف نظيف على نظيره الترجي مساء السبت في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل سلبيًا في ملعب رادس مع الترجي.

وذهب تاو عقب انتهاء احتفاله مع جماهير الأهلي لهم وأهداهم قميصه الخاص الذي ارتداه في المباراة.

صاحب الـ 30 عامًا كان قد شارك مع الأهلي خلال النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا في 12 مباراة؛ حيث سجل هدفًا خلال 817 دقيقة لعب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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