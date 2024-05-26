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"سيب غيرك ياكل".. رسالة من أستون فيلا الإنجليزي للنادي الأهلي بعد الفوز بدوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

وجه فريق أستون فيلا الإنجليزي، التهنئة إلى النادي الأهلي، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تمكن من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على فريق الترجي التونسي، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

ونشر نادي أستون فيلا الإنجليزي عبر حسابه الرسمي باللغة العربية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لعلم مصر مع علم فريق أستون فيلا، معلقاً عليها: "سيب غيرك ياكل يا أهلي، ألف مبروك لملك أفريقيا نادي القرن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه".

وتمكن الأهلي من حصد لقب البطولة للمرة الـ12 في تاريخه، والمرة الثانية على التوالي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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