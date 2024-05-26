رقصة كوميدية.. مصطفى شوبير يحتفل مع "عم حارث" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه، عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.

وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحارس الأهلي ويراقص ويمزح مع عامل المهمات بالأهلي الشهير بـ "عم حارث".

ويلاقي فريق الأهلي نظيره الألومنيوم يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 مايو 2024، في الدور الثالثة لكأس مصر.

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