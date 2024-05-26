"من داخل المخيمات".. جماهير الأهلي بفلسطين تحتفل بفوز الفريق بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي من داخل فلسطين، على الاحتفال بتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتمكن الأهلي من تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على الترجي التونسي، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين، انتهى بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم السبت الماضي، على ستاد "حمادي العقربي" بتونس.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشير إلى احتفال جماهير الأهلي من داخل أحد المخيمات بغزة، عقب تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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