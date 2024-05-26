"زيو واحد والهدف بطريقة ركبي سابت".. وليد الفرج يُعلق على تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

علق الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج، على تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي.

وقال الفرج، خلال حلقته من برنامج "أكشن مع وليد"، مساء السبت:"التوقعات أن تشهد المباراة أهدافًا كثيرة لكل ماحدث كان (زيو واحد) بالدقيقة الرابعة وطريقة تسجيل الهدف يطلق عليها (أنا ركبي سابت)".

وأشاد الإعلامي السعودي بتهنئة نادي الزمالك لنظيره الأهلي على التتويج بدوري أبطال أفريقيا رغم المنافسة بينهما، مشيدًا كذلك بأداء فريق الترجي التونسي.

وكان الأهلي قد توّج بدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه مساء السبت على نظيره الترجي 1-0 في إياب نهائي الكونفدرالية بعدما تعادلاً سلبيًا ذهابًا.

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