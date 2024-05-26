قبل الرحيل.. مبابي يرفع كأس فرنسا ويودع لاعبي باريس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا للمرة الـ15 في تاريخه، عقب الفوز على ليون بنتيجة 2-1.

وقاد المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، لاعبي باريس على منصات التتويج ورفع كأس فرنسا قبل رحيله.

وكان أعلن مبابي عبر حساباته الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرحيل عن الفريق بنهاية موسم 2023/24.

وانضم مبابي إلى باريس في موسم 2018/19 قادما من موناكو، في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.

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