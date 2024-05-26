شكرا لقرائتكم خبر عن هدف فوز الأهلى على الترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوِّج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي بدون هزيمة للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الترجي في المباراة النهائية.

وفاز فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة.

وحصد الأهلي بلقب هذا الموسم بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل 5 مرات ولم يتلق أي هزيمة ليحقق إنجازا غاب عن الأهلي منذ 19 عامًا.

وتعتبر هذه المرة الثانية في تاريخ الأهلي التي يفوز فيها بلقب أبطال أفريقيا بدون أي خسارة بعد نسخة 2005 التي توج فيها المارد الأحمر باللقب في النهائي على حساب النجم الساحلي التونسي وبدون أن يتلقي أي هزيمة في مشواره بالبطولة.

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.