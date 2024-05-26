شكرا لقرائتكم خبر عن والدة مصطفى شوبير: سعيدة بمستوى أوفا.. وشعور التتويج بأبطال أفريقيا لا يوصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت مها سلامة والدة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي عن سعادتها الكبيرة بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

وتُوِّج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي بدون هزيمة لمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الترجي في المباراة النهائية.

وقالت مها سلامة في تصريحات تلفزيونية: "الحمد لله على التتويج باللقب الإفريقي، وربنا توج مجهوده باللقب، والتتويج بأبطال إفريقيا شعور جميل لا يوصف".

وتابعت: "شرف كبير لنا أننا نحمل اسم شوبير، وهو حمل صعب على مصطفى ولكنه قدم كل ما لديه والجميع شاهد على ذلك".

وأكملت: "والده لا يتدخل في أي شئ إلا إذا طلب منه مصطفى، وهناك طقوس بيني وبين مصطفى قبل المباريات الكبيرة، ولكننا لانتحدث في يوم المباراة لأنه ويغلف تليفونه".

واختتمت: "أبارك للنادي الأهلي على التتويج باللقب الإفريقي وسعيده للغاية بتتويج مصطفى شوبير والأداء الذي قدمه في البطولة".

وفاز فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة.

وحصد الأهلي بلقب هذا الموسم بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل 5 مرات ولم يتلق أي هزيمة ليحقق إنجاز غاب عن الأهلي منذ 19 عامًا.

وتعتبر هذه المرة الثانية في تاريخ الأهلي التي يفوز فيها بلقب أبطال أفريقيا بدون أي خسارة بعد نسخة 2005 التي توج فيها المارد الأحمر باللقب في النهائي على حساب النجم الساحلي التونسي وبدون أن يتلقي أي هزيمة في مشواره بالبطولة.

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير و محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.