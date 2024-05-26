شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: الكل كان خايف على الكأس ومجهودنا اتكلل بالتتويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مروان عطية لاعب الأهلي عن سعادته بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، حيث تُوِّج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي بدون هزيمة لمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الترجي في المباراة النهائية.

وقال مروان عطية في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "مبروك لجماهير الأهلي اللي شرفنا وشرف بلده النهاردة ومبروك للاعبي الأهلي والإدارة".

وأضاف: "الكل كان خايف على الكأس ومجهودنا اتكلل بالتتويج، وكنا مركزين إننا نسجل في أول 15 دقيقة.. ومنستقبلش أي أهداف حتى لو مسجلناش هدف تاني وده اللي حصل".

وأكمل مروان عطية: "كل لاعب عايز يلعب طبعا وبيكون عنده إصرار على اللعب.. لكن زعلنا زعل صحي، كل لاعب عايز يلعب علشان يفيد الفريق ودي حاجة كويسة في فرقتنا إن الكل عايز يشيل الفرقة، وعلي معلول لاعب كبير وكنا عايزين نهديله اللقب وده اللي حصل في النهاية".

وفاز فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة.

وحصد الأهلي بلقب هذا الموسم بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل 5 مرات ولم يتلق أي هزيمة ليحقق إنجاز غاب عن الأهلي منذ 19 عامًا.

وتعتبر هذه المرة الثانية في تاريخ الأهلي التي يفوز فيها بلقب أبطال أفريقيا بدون أي خسارة بعد نسخة 2005 التي توج فيها المارد الأحمر باللقب في النهائي على حساب النجم الساحلي التونسي وبدون أن يتلقي أي هزيمة في مشواره بالبطولة.

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.