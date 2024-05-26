شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس: الأهلى قدم مباراة "تكتيكية" كبيرة.. والجمهور ظهر بشكل تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق، عن سعادته الكبيرة بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

وتُوِّج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي بدون هزيمة لمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الترجي في المباراة النهائية.

وقال عماد النحاس في تصريحات تليفزيونية: "كل الألعاب ناجحة في النادي الأهلي، وليس هناك محسوبية ولا محبة ولا علاقات، كل من يستحق مكانة يتواجد بها".

وأضاف: "كنت أتابع المباراة ليس كمحلل بل كمشجع، كنت أتمنى أن يعود هذا الجمهور سعيدًا وهو ما حدث".

وتابع: "سعيد للغاية بتويج الأهلي بأبطال إفريقيا وما قدمه الجمهور في مباراة اليوم حدث تاريخي".

واختتم النحاس تصريحاته قائلا: "الأهلي قدم مباراة "تكتيكة" كبيرة والفريق ظهر بشكل متفوق في الناحية الدفاعية في مباراتي الذهاب والإياب".

وفاز فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة.

وحصد الأهلي بلقب هذا الموسم بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل 5 مرات، ولم يتلق أي هزيمة ليحقق إنجاز غاب عن الأهلي منذ 19 عامًا.

وتعتبر هذه المرة الثانية في تاريخ الأهلي التي يفوز فيها بلقب أبطال أفريقيا بدون أي خسارة بعد نسخة 2005 التي توج فيها المارد الأحمر باللقب في النهائي على حساب النجم الساحلي التونسي وبدون أن يتلقي أي هزيمة في مشواره بالبطولة.

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.