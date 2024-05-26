شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: الجماهير هم البطل الحقيقى وأهنئ الأهلى على الفوز ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الجماهير المصرية هم البطل الحقيقي خلال الفترة الأخيرة والزمالك حصل على بطولة الكونفدرالية والأهلي حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا بفضل هذه الجماهير العظيمة.

وواصل أشرف صبحي في تصريحاته (لكورة كل يوم على قناة الحياة) يجب أن توفر جهودها لمنتخب مصر للوصول لكأس العالم وتحتاج الكرة المصرية الحصول على البطولات مثلما حدث من قبل أعوام 2006 و2008 و2010.

ويستعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، للكشف عن قائمة الفراعنة التي من المقرر أن تخوض مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى فى تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى جيبوتي وسيراليون.

وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يحصل الأهلي على مبلغ 4 ملايين دولار أي ما يعادل 188 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.