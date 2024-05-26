شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى الجولة الـ25 للدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الأحد، منافسات الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاث مواجهات قوية، حيث يلتقى البنك الأهلى مع الإسماعيلى، وطلائع الجيش مع بلدية المحلة، ومودرن فيوتشر مع المصرى البورسعيدى.



وتأجلت مباراة الاهلى وزد إف سى في هذه الجولة لارتباط المارد الأحمر بمباراة الترجى التونسى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

الأحد 26 مايو

البنك الأهلى & الإسماعيلى..4 عصراً

طلائع الجيش & بلدية المحلة..7 مساءً

مودرن فيوتشر & المصري البورسعيدى..7 مساءً



الاثنين 27 مايو

بيراميدز & الجونة..4 عصراً

الاتحاد السكندري & الزمالك..7 مساءً

جدول هدافي الدوري المصري



وقبل مباريات اليوم، يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" قبل استكمال منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة.



وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين.



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف

5- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

6_ أحمد سيد زيزو ، الزمالك، 7 أهداف

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.