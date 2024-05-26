سامى قمصان: أبارك لجمهور الأهلى العظيم ونتمنى مزيدا من البطولات

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القاهرة - سامية سيد - أعرب سامي قمصان مدرب الأهلي عن سعادته بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال قمصان خلال تصريحات تليفزيونية: "أبارك لجمهور الأهلي العظيم والذي صنع ملحمة، والاستاد ممتلئ منذ الساعة الثانية ظهرا والمتواجدين خارج الملعب أكثر من داخله، وأشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين المخلصين، والذين حققوا إنجازات وأصبحوا من أهم أجيال الأهلي، ونتمنى مزيدا من البطولات".

وأضاف: "أُخلص في عملي مع الأهلي والمكافأة تأتي من الله، وأحاول أجتهد بفضل الخبرات التي أحصل عليها خلال تواجدي مع الأهلي".

وتابع: "نطمع في شيء أكبر للأهلي وجمهوره وأن تكون ليلة سعيدة عليهم".

وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة .

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.

فرض الأهلي سيطرته على أول 15 دقيقة وسجل الأحمر الهدف الأول في الدقيقة الرابعة لعبها رامي ربيعة برأسه واصطدمت بقدم لاعب الترجي روجر أهولو وسكنت مرمى فريقه، وواصل الأهلي الضغط، وسدد وسام أبو علي كرة قوية مرت بجوار القائم .

ونال روجي أهولو بطاقة صفراء للخشونة مع مروان عطية في الدقيقة 21، ونشط أداء الترجي تدريجياً، وبدأ يشن أكثر من هجمة على مرمى مصطفى شوبير.

تواصل الضغط الأهلاوي وأهدر حسين الشحات فرصتين للتسجيل، كما سدد إمام عاشور أكثر من كرة قوية، وجاءت هجمات الترجي على استحياء لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف من النيران الصديقة.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني عكس بداية الشوط الأول تماماً، فالضيوف نزلوا هذا الشوط بضغط واضح على مرمى الأهلي وسنحت لهم أكثر من فرصة وسط تراجع غريب من لاعبي الأهلي.

ودفع مارسيل كولر مدرب الأهلي بالمالي أليو ديانج بعد طول غياب للإصابة حيث شارك بدلاً من بيرسي تاو في الدقيقة 67، وانحصر اللعب وسط الملعب لتعود بعدها السيطرة للترجي مع الهجوم الضعيف من الأهلي .

في الدقيقة 78 شارك كهربا بدلاً من وسام أبو علي وأفشة بدلاً من مروان عطية، وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء تبادل الهجوم من الفريقين وسدد أفشة ضربة حرة مباشرة تصدت لها العارضة لتُنقذ الترجي من استقبال هدف مؤكد .

بعد كرة أفشة ينشط أداء الترجي بشكل واضح في الدقائق الأخيرة باحثاً عن هدف التعادل، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الأهلي والتتويج باللقب.