شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير: الأرقام نتيجة العمل الجماعي.. وعلاقتنا قوية جدا ولا توجد مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى، أن بطولة أفريقيا جاءت نتيجة تعب كل اللاعبين بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال مصطفى شوبير فى لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "البطولة جاءت نتيجة تعب كل اللاعبين ونحن سبب فقط والحمد لله على التتويج باللقب".



وتابع مصطفى شوبير: "كل الأرقام التى تم تحقيقها جاء نتيجة تعب كل اللاعبين وليس مجهود مصطفى شوبير فقط، وكل الحراس بندعم بعض وعلاقتنا كويسة جدا مش عارف ليه الناس بتخترع المشاكل".



وأضاف: "لقطة تغيير التيشرت مع حارس اللترجى كنا متفقين عليها لأن ظروفنا شبه بعض وهو كمان أصغر منى ولكن حارس كبير وقدم مباراة كبيرة وهو مستقبل الكرة التونسية".



توّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة .



وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير و محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.



فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من : أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.