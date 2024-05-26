شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: الأجيال في الأهلي تتغير.. لكن وفاء وانتماء الجماهير "ثابت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

وتُوِّج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي بدون هزيمة للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الترجي في المباراة النهائية.

وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية: "منظر جمهور الأهلي اليوم رجعنا لزمان، وجماهير الأهلي هي الكنز الحقيقي".

وتابع: "الأهلي كان عينه على البطولة منذ انطلاقها، وكان ليا لشرف إني كنت لاعبًا للأهلي في ظل دعم كل الجماهير الحمراء".

وأضاف: "جماهير الأهلي كانت بتخليني (أموت نفسي) في الملعب عشان أفرحهم، الأجيال في الأهلي بتتغير لكن وفاء وانتماء الجماهير لا يتغير".

وفاز فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة.

وحصد الأهلي بلقب هذا الموسم بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل 5 مرات ولم يتلق أي هزيمة ليحقق إنجاز غاب عن الأهلي منذ 19 عامًا.

وتعتبر هذه المرة الثانية في تاريخ الأهلي التي يفوز فيها بلقب أبطال أفريقيا بدون أي خسارة بعد نسخة 2005 التي توج فيها المارد الأحمر باللقب في النهائي على حساب النجم الساحلي التونسي وبدون أن يتلقي أي هزيمة في مشواره بالبطولة.

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير و محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.