شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: الأهلى نعمة لازم أستغلها لعمل تاريخ.. وإحنا بخير طول ما الجمهور فى ضهرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مجدى أفشة لاعب وسط النادى الأهلى، أنه تحت أمر المدرب فى أى قرار والبطولة الرابعة له مع الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا والـ15 فى مسيرته مع النادى بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال محمد مجدى أفشة فى لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "طول ما أنا فى النادى الأهلى لازم أستغل ده وأحقق بطولات؛ لأن التواجد فى الأهلى نعمة لازم تستغلها وتعمل تاريخ مع النادى".



وأضاف أفشة: "أنا مركّز جدا فى المباراة حتى لو قاعد على الدكة، فبكون مركز جدا على كل التفاصيل وبيكون اللاعيبة تعبت فبنزل أنفذ كلام المدرب".

وتابع: "جمهور الأهلى طول ما هو موجود فالنادى الأهلى بخير وفى ضهرنا، وزعلت على كرة العارضة، لكن ربنا مش رايد ودائما ربنا بيعطينى لحظات سعيدة يتمناها أى لاعب فالحمد لله".

وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة.

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير و محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.