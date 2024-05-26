شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: "جمهور الأهلي سيطالبني بالنجمة الـ 13 فور وصولي الفندق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "من المبكر الحديث عن كأس العالم 2025 والأهم حاليا هو الدوري الساخن والمضغوط".

شدد: "أعلم أنني بعد الوصول إلى الفندق أن اللاعبين سيطالبونني باللقب رقم 13 وهو ما تعودت عليه في الأهلي أن يطالبوا بالبطولة التالية، وهناك شيء سلبي أنهم لا يحتفلون بشكل كاف بالبطولة".

أردف: "لدي طموح أكبر أن أساعد الفريق واللاعبين والجهاز والعاملين في النادي من أجل حصد بطولات أكثر والاستمرار في حصد مزيد من الألقاب".

استطرد: "أعتقد أن المباراة لعبناها كما كنا نريد حيث خططنا وكنا نضع في حسباننا أننا نسجل في أول ربع ساعة، ولا يفرق معي أن الهدف جاء بأقدام فريقي أو بنيران صديقة، أضع سيناريوهات للمباراة في حالة التقدم أو استقبال أهداف أو التأخر في التسجيل ونحفظ اللاعبين في كل موقف، وأتدخل وفقا للموقف المفروض علينا، وفي هذه المباريات نلعب بذكاء، مثل عدم الاندفاع الهجومي وهو ما كان ينتظره الترجي مننا، ولو اللاعبين تركت نفسها لهذا الشعور ستندفع للأمام وكانت ستمنح فرصة للترجي للعودة في المباراة، وكان يجب أن يكون هناك حذر ولو اندفعنا لكنا سندفع الثمن غاليا".

استمر: "لم نجعل الترجي يخلق فرص بخلاف تصويبة من خارج منطقة الجزاء، في المقابل نحن خلقنا عدة فرص وكان بإمكاننا تسجيل هدفين أو ثلاثة، وهذه المباريات تعتمد على العمل الخططي والذكاء الفني، وعندما شعرت أن الترجي بدأ في التحكم في المباراة أجريت التغييرات للتحكم في المباراة والسيطرة على اللعب وحققنا ما كنا نريده من المباراة".

أكمل: "المباريات النهائية تلعب بشكل تكتيكي وبحذر ولهذا قد لا تكون ممتعة للجماهير ولكنها ممتعة للمدربين، والفريقين قدموا بطولة كبيرة، والأهلي كان لديه مشوار من أصعب المشاوير، حيث زرنا دولا صعبة ولعبنا في أجواء مناخية صعبة ولعبنا على نجيل صناعي، وحققنا أرقاما قياسية ولم نستقبل إلا هدف واحد وحققنا سلسلة بلا هزيمة هي الأطول في إفريقيا".

أضاف: "الترجي قدم بطولة كبيرة في المباريات الأخيرة وفوزه على صن داونز ذهابا وإيابا وهي دلالة على أنه عائد بقوة والفريقين قدموا بطولة على أعلى مستوى وسعيد بالتتويج باللقب في نهاية المطاف".