شكرا لقرائتكم خبر عن حنين السيد تحرز ذهبية الخطف فى بطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت حنين السيد لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال على الميدالية الذهبية في منافسات الخطف في بطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال في بيرو في منافسات وزن أقل من 71 كجم.

فيما توج أمس مصطفى محمود بكري لاعب منتخب مصر للناشئين لرفع الأثقال بذهبية وفضيتين في منافسات وزن اقل من 81 كجم في بطولة العالم لرفع الاثقال للناشئين في بيرو.

وتوج بكرى بذهبية الخطف برفع ثقل قدره 144 كجم وفضية الكلين والنتر برفع ثقل قدره 166 كجم وفضية المجموع ب310 كجم.

بينما تختتم زينب عبد الحميد المنافسة اليوم الأحد فى الثانية صباحا بوزن 81 كجم وعمر محمود فى نفس التوقيت بوزن 102 كجم.