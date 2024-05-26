شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعادل موسيماني وجوزيه و 3 مدربين آخرين في رقم تاريخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادل السويسري مارسيل كولر كل من موسيماني ومانويل جوزيه و3 مدربين آخرين في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين.

وانضم المدرب السويسري لقائمة المدربين الذين حصدوا لقب البطولة القارية مرتين متتاليتين، بعد تتويج فريق الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة.

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

وتضم القائمة كل من:

الكونغولي سيلستين تامبوي مع مازيمبي (1967 و1968)

الأرجنتيني أوسكار فيلوني (1989 أسيك النيجيري، 1990 مع الرجاء المغربي)

البرتغالي مانويل جوزيه (2005 و2006 مع الأهلي)

التونسي معين الشعباني (2018 و2019 مع الترجي)

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني (2020 و2021 مع الأهلي).