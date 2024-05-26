شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: سعيد بمستوى مصطفى شوبير ومصلحة الأهلى أهم من أى حد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن سعادته بتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، مطالباً الجماهير بالفخر بالجيل التاريخى الحالي للفريق.

وقال الشناوى، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى، إنه سعيد مصطفى شوبير زميله في الفريق، لافتاً إلى أن الأهم لديه مصلحة النادى الأحمر والتتويج بالألقاب والبطولات.

وأضاف الشناوى: "بالنسبة ليا هذه رابع بطولة أرفعها، وهذا رقم قياسى، وحصلنا على الرقم 12 والنادى الأهلى في ضهر دائماً وهذا الجيل حفر اسمه من ذهب".

وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يحصل النادي الأهلي على مبلغ 4 ملايين دولار أي ما يعادل 188 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.