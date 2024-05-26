شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: سعيد بمستوى مصطفى شوبير ومصلحة الأهلى أهم من أى حد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن سعادته بتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، مطالباً الجماهير بالفخر بالجيل التاريخى الحالي للفريق.
وقال الشناوى، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى، إنه سعيد مصطفى شوبير زميله في الفريق، لافتاً إلى أن الأهم لديه مصلحة النادى الأحمر والتتويج بالألقاب والبطولات.
وأضاف الشناوى: "بالنسبة ليا هذه رابع بطولة أرفعها، وهذا رقم قياسى، وحصلنا على الرقم 12 والنادى الأهلى في ضهر دائماً وهذا الجيل حفر اسمه من ذهب".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز