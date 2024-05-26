شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد: الهدف المبكر أراحنا وعملنا مباراة مميزة واللاعيبة رجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم وليد "نيدفيد" لاعب النادى الأهلى، أن البطولة مهمة جدا والحمد لله على اللقب للعام الثانى على التوالى بعد الفوز على الترجى بهدف نظيف فى إياب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه.

وقال كريم نيدفيد، فى لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله حققنا البطولة للموسم الثانى على التوالى وبشكر الجماهير على كل هذا الدعم واللاعيبة رجالة وحققنا المطلوب".

وأضاف: "الهدف المبكر أراحنا فى بداية المباراة وعملنا مباراة مميزة وخرجنا بالنتيجة التى نتوج من خلالها باللقب".

وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة.

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.