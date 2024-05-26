شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد: الهدف المبكر أراحنا وعملنا مباراة مميزة واللاعيبة رجالة والان مع تفاصيل الخبر
وقال كريم نيدفيد، فى لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله حققنا البطولة للموسم الثانى على التوالى وبشكر الجماهير على كل هذا الدعم واللاعيبة رجالة وحققنا المطلوب".
وأضاف: "الهدف المبكر أراحنا فى بداية المباراة وعملنا مباراة مميزة وخرجنا بالنتيجة التى نتوج من خلالها باللقب".
سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة.
فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز